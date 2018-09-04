Бренд Dress Up Hero запустил проект «Сильный человек»: его герои рассказывают о борьбе с онкологией и бодишеймингом

«"Сильный человек" — история, которую мы готовили в течение полугода: в сентябре мы покажем 15 базовых моделей, разработанных совместно с Санкт-Петербургской ювелирной мастерской на основе латуни, серебрения, золота, эмали и бархата, — рассказывает Бостон. — Для меня стало важным сделать интеллектуально достойный и серьезный продукт о силе внутри каждого из нас, о вере в себя и в близких. Героями этой линейки стали люди, которые показывают — как бы ни ломала тебя жизнь, всегда стоит бороться».