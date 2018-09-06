Монеточка стала героиней обложки сентябрьского номера «Собака.ru»

из интервью «Собака.ru»:

«Каждый человек, наверное, считает себя самым нормальным. Но в целом, если смотреть на мою карьеру, то да — меня можно ассоциировать со странными музыкантами. Во времена, когда я играла и пела под синтезатор, я любила Граймс и моей мечтой было когда-нибудь прийти к такому творчеству. Наверное, так меня воспринимали мои первые подписчики. Однако четкого ориентира не было — я только инстинктивно хотела делать нечто похожее на моих кумиров. Ими также были Ваня Нойз и Святослав Свидригайлов — это пост-бард-звезда такая. Его никто не знает, но вам он понравится, если для вас тексты важнее музыки.».