Монеточка стала героиней обложки сентябрьского номера «Собака.ru»
На обложке сентябрьского номера «Собака.ru» — 20-летняя певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), ворвавшаяся в коллективное бессознательное всей страны десятью треками из альбома «Раскраски для взрослых».
Для Лизы это первая обложка в русском глянце и дебют в образе народной артистки: в фотосъемке «Собака.ru» и Монеточка дают мастер-класс по стилю певиц нового поколения. Они смешали павлопосадские платки с лакированными ботфортами Gianvito Rossi, платья в мелкий цветок — с кепками из коллаборации Heron Preston и NASA из ДЛТ, а молочные пакеты (это мы про сумку) — с розовым тотал-луком от Prada.
В интервью «Собака.ru» Монеточка рассказала, что не считает себя голосом миллениалов, благодарна всем феминисткам и как относится к Гоше Рубчинскому и эстетике гопников. А еще — чем отличается поп-музыка от поэзии.
Монеточка
из интервью «Собака.ru»:
«Каждый человек, наверное, считает себя самым нормальным. Но в целом, если смотреть на мою карьеру, то да — меня можно ассоциировать со странными музыкантами. Во времена, когда я играла и пела под синтезатор, я любила Граймс и моей мечтой было когда-нибудь прийти к такому творчеству. Наверное, так меня воспринимали мои первые подписчики. Однако четкого ориентира не было — я только инстинктивно хотела делать нечто похожее на моих кумиров. Ими также были Ваня Нойз и Святослав Свидригайлов — это пост-бард-звезда такая. Его никто не знает, но вам он понравится, если для вас тексты важнее музыки.».
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