Венецианский кинофестиваль-2018: самые эффектные образы четвертого дня
Четвертый день одного из старейших кинофестивалей планеты прошел за просмотром «Двойных жизней» Оливье Ассаяса, «Бойни при Петерлоо» Майкла Ли и «Суспирии» Луки Гуаданьино — ремейка хоррора 1977 года с актрисами из А-листа: Тильдой Суинтон, Дакотой Джонсон, Мией Гот и Хлоей Грейс Морец. Рассказываем, в чем они приехали на премьеру.
Юбилейный Венецианский кинофестиваль может стать одним из самых модных за всю его историю — и все благодаря французским и итальянским брендам, отдающим гостьям знаковые платья из своих коллекций. Пока хедлайнером красной дорожки остается Armani Prive с вечной поддержкой в лице Кейт Бланшетт и Барбары Палвин. Первая выгуливает асимметричные платья в стиле золотого Голливуда, а вторая — расшитые тысячами пайеток многослойные сетки.
Многие звезды выбирают Dior — наряды свободного кроя из красного атласа или узорчатые миди, напоминающие арт-объекты: Мария Грация Кьюри обеспечила инфлюэнсеров красотой на все громкие события этого (и следующего) года. Но некоторым знаменитостям вообще неважно, в чем выходить к репортерам: Тильда Суинтон прекрасна и в драматичных костюмах от Карла Лагерфельда, и в миллениальных нарядах от Schiaparelli, и в платьях-свитерах от Haider Ackermann.
Фото: David Fisher/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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