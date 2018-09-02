Венецианский кинофестиваль-2018: самые эффектные образы четвертого дня

Многие звезды выбирают Dior — наряды свободного кроя из красного атласа или узорчатые миди, напоминающие арт-объекты: Мария Грация Кьюри обеспечила инфлюэнсеров красотой на все громкие события этого (и следующего) года. Но некоторым знаменитостям вообще неважно, в чем выходить к репортерам: Тильда Суинтон прекрасна и в драматичных костюмах от Карла Лагерфельда, и в миллениальных нарядах от Schiaparelli, и в платьях-свитерах от Haider Ackermann.