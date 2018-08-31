Венецианский кинофестиваль-2018: Эмма Стоун, Джефф Голдблюм и другие гости второго дня

Второй день киносмотра прошел под эгидой картин «Рома» Альфонсо Куарона, «Гора» Рика Элверсона и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Рейчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях. Амбассадор Louis Vuitton, совсем недавно снявшаяся в кампейне нового парфюма бренда, вышла в нежном полупрозрачном платье от Николя Гескьера пудрового оттенка. Член жюри Наоми Уоттс тоже выбрала для премьеры мягкие цвета — в отличие от образа на церемонии открытия, новое платье для актрисы сделали (расшили!) Prada.