«На меня смотрят не как на урода, а как на терминатора»: 5 историй людей с протезами

Трэш начался в старшей школе, когда я поступила в обычный класс и из-за стресса стала стремительно набирать вес. Пришла на первосентябрьскую линейку и услышала: «Посмотрите, какая она огромная, у нее еще и руки нет!». Тут же появились комплексы насчет косметического протеза, который красился об одежду и привлекал всеобщее внимание. Мне было ужасно стыдно, и я выработала целую систему: как стоять с человеком, чтобы он не заметил протез, с какой стороны сесть за стол, чтобы не дай бог не побеспокоить соседа, какую одежду носить, какие варежки выбрать. Сейчас мои движения в точности повторяют манеры здорового человека, я полностью вытравила в себе «инвалидную» однобокость.

Страх, что человек заметит отсутствие руки, был сродни смерти. Каждый раз, когда это происходило, я чувствовала, что у меня останавливается дыхание. Я сидела дома, рыдала и говорила себе: «Ты такая уродина. Гигантская, жирная, без руки и с 45 размером ноги. Зачем ты нужна этому миру?». Побороть эти мысли мне удалось только на 3 курсе, когда поняла, что добровольно лишила себя всех прелестей нормальной жизни: ночных посиделок, романтичных прогулок, поездок на природу, красивой одежды. Я похудела на 44 килограмма, выпрямила плечи, стала покупать одежду с коротким рукавом, приобрела бионический протез и начала жить по принципу «мне не слабо». Мне не слабо участвовать в конкурсе красоты, прыгнуть с парашютом, работать репортером на канале «Россия 24», стрелять из лука и профессионально играть в волейбол. Полгода назад я переехала из Архангельска в Москву, чтобы выступать за сборную России, и за это время мы стали чемпионами мира.