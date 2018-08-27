Chanel вспомнили свои самые соблазнительные фотосъемки — с 1990 года и до наших дней

Chanel прощается с летом и дразнит всех, кто так и не отправился в отпуск: последние пару недель бренд публикует архивные весенне-летние и круизные съемки, сделанные Карлом Лагерфельдом в 1990-х годах. Под хэштегом #CHANELHolidays уже появились портреты Хелены Кристенсен, Шалом Харлоу, Надеж де Боспертус, Эмбер Валлетты и Джоан Смоллс, а сегодня бренд опубликовал фото Марго Робби в бассейне. Что это — любительское фото актрисы или новый кампейн Chanel, пока неизвестно: недавно Робби снялась для коллекции зимнего отдыха Coco Neige.