Как четыре брата-чеченца стали моделями (секс-символами!) Armani, Gucci и Versace?
Посторонитесь, Бруклин Бэкхем, Лаки Блю Смит и Анвар Хадид! Теперь по мировым подиумам ходят новые секс-символы: Тамерлан, Джабраил, Сулумбек и Ислам Дулатовы. Нет, мы не шутим — Русская служба BBC познакомилась с четырьмя братьями-чеченцами, эмигрировавшими в Дюссельдорф и построившими модельную карьеру в Европе. Несмотря на религиозные традиции, строгого отца и мечту стать бойцами UFC, а не манекенщиками, они участвуют в показах Lanvin, Armani, Gucci, Versace и Alexander McQueen.
Первым в фэшн-индустрию попал Джабраил Дулатов: в 16 лет парень работал в супермаркете и пытался накопить на ремень Gucci, а когда все-таки попал в бутик итальянской марки, познакомился с модельным агентом, предложившей ему контракт. «Я подумал, что это шутка, что меня снимает скрытая камера, — рассказывал Джабраил Русской службе BBC. — Стал объяснять, что модельная карьера не для меня — я же чеченец, мусульманин, но агент выпросила у меня контактный номер и взяла обещание, что я хотя бы попробую поговорить с отцом». К удивлению Джабраила, отец пошел навстречу предложению и даже согласился отправиться с сыном в агентство. Перед первой съемкой Дулатовы решили: парень не будет сниматься в брюках выше колен, а «о нижнем белье вообще и речи быть не может».
Через месяц Джабраил уже работал для брендов Alexander McQueen, Lanvin и Gucci, а спустя время к нему присоединились младшие братья: Сулумбек, Тамерлан и Ислам. Сейчас Ислам входит в агентство IMG и на эксклюзивных условиях работает в доме Versace — недавно сделал осенне-зимнее шоу, пройдясь по подиуму в дождевике-рубашке и офисных брюках. «Согласно нашей религии, мужчина должен прикрывать часть тела от пупка до коленей. Нам часто предлагают более откровенные образы, но мы даже это не обсуждаем», — рассказывают братья.
Ребята говорят, что получают немало негативных комментариев от соотечественников. Но на каждый стараются реагировать нейтрально. «Во-первых, я их понимаю, — объясняет Ислам. — Если бы я жил в Чечне и увидел, что наш парень — модель, я бы тоже не понял. Потому что это не в нашей культуре. Они же думают, что я там в трусиках хожу. А я никогда не буду этого делать. Я же знаю, кто я: мусульманин, чеченец, спортсмен, и сегодня я работаю с Versace».
Все четверо уверены: моделинг — лишь временное занятие и средство заработка. Дулатовы профессионально занимаются смешанными боевыми искусствами и метят на место Конора Макгрегора в рейтинге UFC. «На соревнованиях ММА я волнуюсь больше, чем на показах Versace. — говорит Ислам Дулатов. — Единственное, за что я переживаю на шоу — это скользкий пол».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.