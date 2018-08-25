Как четыре брата-чеченца стали моделями (секс-символами!) Armani, Gucci и Versace?

Первым в фэшн-индустрию попал Джабраил Дулатов: в 16 лет парень работал в супермаркете и пытался накопить на ремень Gucci, а когда все-таки попал в бутик итальянской марки, познакомился с модельным агентом, предложившей ему контракт. «Я подумал, что это шутка, что меня снимает скрытая камера, — рассказывал Джабраил Русской службе BBC. — Стал объяснять, что модельная карьера не для меня — я же чеченец, мусульманин, но агент выпросила у меня контактный номер и взяла обещание, что я хотя бы попробую поговорить с отцом». К удивлению Джабраила, отец пошел навстречу предложению и даже согласился отправиться с сыном в агентство. Перед первой съемкой Дулатовы решили: парень не будет сниматься в брюках выше колен, а «о нижнем белье вообще и речи быть не может».