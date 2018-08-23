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17 фотографий модного Петербурга 90-х годов: от Гребенщикова в косухе до Карлы Бруни в метро

Автор Telegram-канала «Эпоха 90-х» Василий Павлов по нашей просьбе собрал модную летопись Петербурга прошлых годов. Редкие и эксклюзивные снимки Анатолия Собчака в компании Клаудии Шиффер, молодого диджей Грува на местном рейве и Юрия Шевчука в футуристичном бомбере, которые вы, скорее всего, никогда не видели.

  • Карла Бруни позирует на станции метро «Площадь Восстания», 1992 год

  • Борис Гребенщиков сидит в кожанке на своей Volvo, Невский проспект, примерно 1996 год

  • Ленинградцы осаждают открывшийся французский магазин Lancome, 1991 год

Главные трендсеттеры Петербурга 90-х годов — завсегдатаи субкультурного клуба «TamTam» (да, бритоголовые или с розовыми ирокезами, в собственном мерче или безразмерных косухах на голое тело), а также интеллигенция, добывающая товары из-за границы еще в «дофарцовские» времена. Отличительными доспехами модников были джинсы Mawin, олимпийки Adidas, ботинки Dr. Martens, свитеры Team Boys, леопардовые шубы как у Кортни Лав и кеды Converse как у Курта Кобейна, которые с падением железного занавеса хлынули на петербургские рынки и продаются там по сегодняшний день.

  • «Королева русской моды» Мила Ануфриева, Клаудия Шифер, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его жена Людмила Нарусова, 1992 год

  • Показ моделей молодых петербургских стилистов на Дворцовой площади в дни празднования 292-й годовщины со дня основания города, 1995 год

  • Сенная, 1992 год

  • Карла Бруни общается с жителями Петербурга во время своего визита в 1992 году

  • Апраксин двор, 1997 год

На Сенном рынке и Апраксином дворе «отоваривались» не только петербуржцы, но и жители близлежащих городов, в том числе Петрозаводска, Новгорода и Пскова. Приезжая в главные фэшн-мекки страны, они искали одежду в стиле местных героев того времени Гребенщикова, Курехина, Шевчука и «гастролирующих» Карлы Бруни и Клаудии Шиффер. Первая — на минуточку, будущая жена 23-го президента Франции Николя Саркози — снималась в антураже петербургских улочек и дворцово-парковых ансамблей для журнала мод, а вторая посещала туристическую столицу по личному приглашению мэра Анатолия Собчака.

  • Ведущая программы «Телекурьер» Наталья Антонова в типичной безразмерной кожаной куртке у здания Ленсовета, 1991 год

  • Молодой диджей Грув бомбере на петербургском рейве

  • Сенная, 1992 год

  • Юрий Шевчук во дворе Ленфильма, 1991 год

  • Петербургский рейв в начале 90-х годов

В 90-е собственные модные традиции, подчеркнутые в том числе Ленинградским домом моделей одежды, смешались с калькированными клише, взятыми из русских версий зарубежных журналов. А классические вещи (цветочные платья «политической» длины и мешковатые пальто, будто бы купленные на вырост) контрастировали с андеграундными нововведениями («рокабилльскими» ковбойскими куртками и камуфляжными брюками на подтяжках). «Истинно-петербургский» стиль для каждого коренного жителя характеризовался чем-то своим и пересекался лишь в общей любви к черному цвету. Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен  писала: «Здесь всегда выбирают "чуть более классическое" и тяготеют к "городскому камуфляжу" — серому и черному трикотажу, позволяющему слиться с петербургским пейзажем. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более темный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось».

  • Сологуб, Цой, Каспарян, Гурьянов, Стингрей, Крисанов, Бугаев, Курехин в красных футболках MTV Music Television, привезенных в рекламных целях Джоанной Стингрей. © Joanna Stingray, 1986 год

  • Модный Сергей Курехин и Сергей Шолохов на улицах Ленинграда, 1991 год

  • Ленинградские модницы 90-х

  • Сенной рынок, 1997 год

Фото: архив Telegram-канала «Эпоха 90-х» 

Комментарии (1)

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  • Сергей Матвеев 24 авг., 2018
    Замечу, что Гребнщиков позирует не просто "на Невском Проспекте", а напротив своего дома.

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