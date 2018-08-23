17 фотографий модного Петербурга 90-х годов: от Гребенщикова в косухе до Карлы Бруни в метро

В 90-е собственные модные традиции, подчеркнутые в том числе Ленинградским домом моделей одежды, смешались с калькированными клише, взятыми из русских версий зарубежных журналов. А классические вещи (цветочные платья «политической» длины и мешковатые пальто, будто бы купленные на вырост) контрастировали с андеграундными нововведениями («рокабилльскими» ковбойскими куртками и камуфляжными брюками на подтяжках). «Истинно-петербургский» стиль для каждого коренного жителя характеризовался чем-то своим и пересекался лишь в общей любви к черному цвету. Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен писала: «Здесь всегда выбирают "чуть более классическое" и тяготеют к "городскому камуфляжу" — серому и черному трикотажу, позволяющему слиться с петербургским пейзажем. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более темный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось».