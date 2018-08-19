Петербурженка заняла второе место в конкурсе «Миссис Россия-2018»
Вечером 18 августа в Москве подвели итоги конкурса «Миссис Россия 2018». Петербурженка Ксения Андреева завоевала титул вице-миссис, заняв второе место. Победа досталась Анне Телегиной из Твери. Второй вице-миссис стала Евгения Бурло из Геленджика.
Конкурс «Миссис Россия 2018» организует фонд поддержки семьи, материнства и женщин «Планета женщин». Проект проводится с 2000 года. Победительницы получают призы и подарки от спонсоров, а затем в течение года участвуют в благотворительных, социальных и культурных мероприятиях.
Фото: «ВКонтакте»
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