Петербурженка заняла второе место в конкурсе «Миссис Россия-2018»

Конкурс «Миссис Россия 2018» организует фонд поддержки семьи, материнства и женщин «Планета женщин». Проект проводится с 2000 года. Победительницы получают призы и подарки от спонсоров, а затем в течение года участвуют в благотворительных, социальных и культурных мероприятиях.