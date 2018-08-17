Helmut Lang сняли лучший кампейн с возрастными моделями (и еще их внуками, собаками и мужьями)

«Валлийские бабушки» — 86-летняя Маргарет (экс-директор похоронного бюро), 77-летняя Джилиан (мать музыканта Стива Стрейнджа), 86-летняя Дилис (рекордсменка среди женщин-парашютистов) и 66-летняя Пуленг, воссоединившаяся с мужем после апартеида в Южной Африке, — позируют в мотоспортивных комбинезонах, вельветовых костюмах, меховых манто, байкерских куртках и пальто-халатах. В видео, которое сняла для проекта креативная команда во главе с Шарлоттой Джеймс, они рассказывают отнюдь не о моде, а о любви к Уэльсу — «несмотря на погоду, ворчащих мужей и знакомство со всеми жителями через одно рукопожатие».