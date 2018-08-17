Коко Шанель — 135! Лучшие фильмы и книги о легендарном дизайнере

Фильм «Коко до Шанель»

Анн Фонтен, 2009

Десятки номинаций на премии «Оскар», «Сезар» и BAFTA — в первую очередь благодаря костюмам от Катрин Летерье и отличной игре Одри Тоту, которой, собственно, и досталась роль дизайнера. В «Коко до Шанель» записана практически вся жизнь Габриель — от будней в приюте и знакомства с Бароном Бальзаном до первых шляп для дам из высшего общества и открытия собственного ателье на Рю Камбон. Фильм французского режиссера и сценариста Анн Фонтен показывает, что не все в жизни Шанель появилось благодаря ее таланту. Во многом это заслуга обаяния и харизмы, которые так и притягивали богатых мужчин.