В «Эрарте» пройдет выставка фотографий Марио Тестино
В Музее современного искусства «Эрарта» пройдет выставка работ фэшн-фотографа Марио Тестино — автора календаря Pirelli-2001, портретиста принцессы Дианы, Мадонны, Леди Гаги, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, участника культовых съемок для Dolce & Gabbana, Burberry, Michael Kors, Gucci и Givenchy.
Экспозиция со знаковыми фотографиями Тестино откроется 31 мая 2019 года и будет доступна широкой аудитории до 29 сентября 2019 года.
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