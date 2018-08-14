18+

В «Эрарте» пройдет выставка фотографий Марио Тестино

В Музее современного искусства «Эрарта» пройдет выставка работ фэшн-фотографа Марио Тестино — автора календаря Pirelli-2001, портретиста принцессы Дианы, Мадонны, Леди Гаги, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, участника культовых съемок для Dolce & Gabbana, Burberry, Michael Kors, Gucci и Givenchy.

  • Cara Delevingne, New York, Allure, 2014 @ Mario Testino

  • Kate Moss, London, British Vogue, 2009 @ Mario Testino

  • Lady Gaga, New York, V Magazine, 2009 @ Mario Testino

Экспозиция со знаковыми фотографиями Тестино откроется 31 мая 2019 года и будет доступна широкой аудитории до 29 сентября 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров