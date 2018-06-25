Жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина названа самой красивой девушкой на ЧМ-2018

Издание Daily Mail составило рейтинг самых красивых жен футболистов — первую позицию в нем заняла спутница полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина — Вероника. Журналисты отметили, что девушка всегда присутствует на матчах супруга и поддерживает его в одежде цветов национального флага.