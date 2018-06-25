Жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина названа самой красивой девушкой на ЧМ-2018
Издание Daily Mail составило рейтинг самых красивых жен футболистов — первую позицию в нем заняла спутница полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина — Вероника. Журналисты отметили, что девушка всегда присутствует на матчах супруга и поддерживает его в одежде цветов национального флага.
28-летняя Вероника Ерохина обогнала в рейтинге девушку полузащитника сборной Исландии Гильфи Сигурдссона, жену защитника сборной Бразилии Маркоса Корреа, жену нападающего сборной Бразилии Роберто Фирмино и даже девушку нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которая считается одной из самых красивых и перспективных моделей в мире.
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