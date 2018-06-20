«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018»: 20 самых красивых пар
Мы продолжаем подводить итоги премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018»: назвав имена главных людей, меняющих город к лучшему, а также самых стильных гостей церемонии в Театре им. Комиссаржевской, рассказываем о красивейших влюбленных парах.
Одними из первых на красной дорожке появились диджей Алексей Косинус и телеведущая Алена Водонаева. За год после их первого выхода в свет (тоже на нашей премии!) они успели объявить о помолвке, пожениться и отметить свадьбу в башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Столь же пристально мы следим за развитием отношений танцовщиков Мариинского театра Кристины Шапран и Тимура Аскерова, наследника империи Ginza Марка Лапина и чемпионки по конному спорту Ксении Милюковой, а также модели Дарьи Удалены и стилиста-парикмахера Алексея Осипчука.
В 2017-м статус также поменяли фэшн-режиссер Галина Голованова и предприниматель Николай Дворянкин, а актер Никита Волков и стилист Елена Гуча готовятся к пополнению в семействе. Без изменений только у кланов Семкиных, Маличей, Ткачуков, Смольных и Погорецких: пары ежегодно приходят на нашу церемонию вместе и даже стараются соблюдать дабл-дрессинг. Платья-рубашки, бархатные кафтаны, черные пиджаки, цветовая перекличка и стиль athleisure доказывают, что концепция «давайте одеваться как петербужцы» подходит для всей семьи.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Wellness курорт «Первая линия»,
Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук
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