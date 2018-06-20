«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018»: 20 самых красивых пар

В 2017-м статус также поменяли фэшн-режиссер Галина Голованова и предприниматель Николай Дворянкин, а актер Никита Волков и стилист Елена Гуча готовятся к пополнению в семействе. Без изменений только у кланов Семкиных, Маличей, Ткачуков, Смольных и Погорецких: пары ежегодно приходят на нашу церемонию вместе и даже стараются соблюдать дабл-дрессинг. Платья-рубашки, бархатные кафтаны, черные пиджаки, цветовая перекличка и стиль athleisure доказывают, что концепция «давайте одеваться как петербужцы» подходит для всей семьи.