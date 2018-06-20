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«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018»: 20 самых красивых пар

Мы продолжаем подводить итоги премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018»: назвав имена главных людей, меняющих город к лучшему, а также самых стильных гостей церемонии в Театре им. Комиссаржевской, рассказываем о красивейших влюбленных парах.

  • Алексей Косинус и Алена Водонаева
  • Марк Лапин и Ксения Милюкова
  • Сергей Семкин и Инна Семкина
  • Кристина Шапран и Тимур Аскеров
  • Александр Малич и Ксения Малич

Одними из первых на красной дорожке появились диджей Алексей Косинус и телеведущая Алена Водонаева. За год после их первого выхода в свет (тоже на нашей премии!) они успели объявить о помолвке, пожениться и отметить свадьбу в башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Столь же пристально мы следим за развитием отношений танцовщиков Мариинского театра Кристины Шапран и Тимура Аскерова, наследника империи Ginza Марка Лапина и чемпионки по конному спорту Ксении Милюковой, а также модели Дарьи Удалены и стилиста-парикмахера Алексея Осипчука.

  • Дарья Удалена и Алексей Осипчук
  • Мария Грудина и Юрий Грудин
  • Александр Сергеенко со спутницей
  • Никита Волков и Елена Гуча
  • Ася Галиева и Александр Галиев
  • Григорий Савченко и Александра Погорецкая
  • Ирина Авербах и Лев Авербах

В 2017-м статус также поменяли фэшн-режиссер Галина Голованова  и предприниматель Николай Дворянкин, а актер Никита Волков и стилист Елена Гуча готовятся к пополнению в семействе. Без изменений только у кланов Семкиных, Маличей, Ткачуков, Смольных и Погорецких: пары ежегодно приходят на нашу церемонию вместе и даже стараются соблюдать дабл-дрессинг. Платья-рубашки, бархатные кафтаны, черные пиджаки, цветовая перекличка и стиль athleisure доказывают, что концепция «давайте одеваться как петербужцы» подходит для всей семьи.

  • Галина Голованова и Николай Дворянкин 
  • Мария Лесовая и Павел Алмазов
  • Артем Моисеев и Алена Моисеева
  • Евгений Ткачук и Марта Ткачук
  • Ирина Ермолаева и Евгений Ермолаев
  • Сергей Петров и Евгения Петрова
  • Юлия Смольная и Василий Смольный
  • Мария Грудина и Юрий Грудин
  • Юрий Кузнецовский и Елизавета Шатилова

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso,

Wellness курорт «Первая линия»,

One Trinity Place

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук

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