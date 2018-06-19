Видео: Зои Кравиц и Леннон Галлахер в галлюциногенном (очень красивом!) кампейне Saint Laurent

Saint Laurent продолжает рекламировать коллекцию на грядущую осень: после кампейна с дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер бренд снял ролик с детьми культовых музыкантов — Зои Кравиц и Ленноном Галлахером. В работе авторства Натали Кангилем (она снимала все последние промо марки) молодые инфлюэнсеры взрывают телевизоры, бегают по коридорам и позируют в объемных шубах, блестящих пиджаках, леопардовых полусапожках и прозрачных сафари-рубашках.