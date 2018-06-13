Levi's открывает в Петербурге сервис кастомизации одежды

В первый день Чемпионата мира по футболу, 14 июня, в Петербурге откроется Levi’s Tailor Shop и Levi’s Print Bar. Первый расположится в ТРК «Гранд Каньон» и будет менять длину одежды, добавлять клепки и делать нашивки с хипстерской матрешкой, хохломской росписью, золотыми куполами и надписью «From Russia with love», выпущенными специального к ЧМ-2018. Второй обоснуется в ТРЦ «Галерея» и сделает любой принт по желанию клиента за несколько минут. Главное — принести с собой или купить в магазине Levi’s фирменную джинсовку, брюки или футболку.