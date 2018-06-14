«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»: первые гости церемонии
Прямо сейчас в Театре им. Комиссаржевской проходит премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», где мы наградим режиссеров, художников, музыкантов, скульпторов и дизайнеров, изменивших город в лучшую сторону. Мы ведем прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости.
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Ника Белоцерковская
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Денис Попов
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Михаил Стацюк в футболке, куртке и брюках Gucci (ДЛТ)
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Алексей Косинус
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Алена Водонаева
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Николай Хомерики
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Инесса Гаевская
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Елена Гуча
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Иван Смелов со спутницей
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Георгий Белоцерковский
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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