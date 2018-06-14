«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»: первые гости церемонии

Прямо сейчас в Театре им. Комиссаржевской проходит премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», где мы наградим режиссеров, художников, музыкантов, скульпторов и дизайнеров, изменивших город в лучшую сторону. Мы ведем прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости.