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«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»: первые гости церемонии

Прямо сейчас в Театре им. Комиссаржевской проходит премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», где мы наградим режиссеров, художников, музыкантов, скульпторов и дизайнеров, изменивших город в лучшую сторону. Мы ведем прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости. 

  • Ника Белоцерковская
  • Денис Попов
  • Михаил Стацюк в футболке, куртке и брюках Gucci (ДЛТ)
  • Алексей Косинус
  • Алена Водонаева
  • Николай Хомерики
  • Инесса Гаевская
  • Елена Гуча
  • Иван Смелов со спутницей
  • Георгий Белоцерковский

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso

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