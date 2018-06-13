Где смотреть красную дорожку премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»?

Церемония вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится уже завтра, 14 июня. Если вы не получили приглашения на событие, то за всем происходящим можно будет следить прямо здесь: мы вместе с ДЛТ проведем прямую трансляцию с ковровой дорожки, где соберутся гости и номинанты премии, в том числе художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, хореограф Владимир Варнава, скульптор Лев Сморгон, каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Юрий Питенин и команда фестиваля «Видфест». Начало трансляции — 20:00.