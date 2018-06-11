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Кинотавр-2018: Ксения Собчак, Паулина Андреева, Аглая Тарасова и другие на закрытии кинофестиваля

Главный российский кинофестиваль подошел к концу: фильмом закрытия стала работа Ксении Собчак «Дело Собчака», а победителем «Кинотавра» — картина «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Теперь рассказываем, кто поразил не режиссурой и лучшим сюжетом, а своими нарядами на церемонии.

  • Максим Виторган и Ксения Собчак 
  • Аглая Тарасова
  • Паулина Андреева и Федор Бондарчук
  • Оксана Акиньшина 
  • Светлана Ходченкова

Как и во все дни кинофестиваля, тенденциозных и шокирующих образов на финале «Кинотавра» не было. Зато на актрисах, наконец, появились вечерние платья: романтичные как у Сабины Ахмедовой, ультракороткие как у Светланы Ходченковой и классические голливудские как у будущей супруги Ильи Бачурина Надежды Сысоевой. В спешке и суете дабл-дрессинга избежать не получилось: Алена Свиридова и Виктория Толстоганова пришли в идентичных нарядах, равно как и Екатерина Шпица, Екатерина Вилкова и Яна Студилина (тройное шифоновое комбо!). 

  • Надежда Сысоева и Илья Бачурин
  • Виктория Толстоганова
  • Алена Свиридова
  • Анна Матисон и Сергей Безруков
  • Яна Студилина
  • Милош Бикович
  • Екатерина Шпица

На этом фоне костюмы Павла Деревянко и Владимира Яглыча казались логичным продолжением вечера, а не заранее спланированной акцией в поддержку фильма «Ночная смена». Тягу актеров к creative black-tie поддержали Агния Дитковските, Иван Макаревич и Милош Бикович — учимся на примерах, ведь на нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» будет тот же дресс-код. 

  • Агния Диктовските
  • Сабина Ахмедова
  • Павел Деревянко и Владимир Яглыч
  • Наталья Бардо 
  • Иван Макаревич
  • Екатерина Вилкова
  • Татьяна Зайцева и Дмитрий Дюжев

Фото: facebook.com/kinotavrfest/

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