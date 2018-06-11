Кинотавр-2018: Ксения Собчак, Паулина Андреева, Аглая Тарасова и другие на закрытии кинофестиваля

Как и во все дни кинофестиваля, тенденциозных и шокирующих образов на финале «Кинотавра» не было. Зато на актрисах, наконец, появились вечерние платья: романтичные как у Сабины Ахмедовой, ультракороткие как у Светланы Ходченковой и классические голливудские как у будущей супруги Ильи Бачурина Надежды Сысоевой. В спешке и суете дабл-дрессинга избежать не получилось: Алена Свиридова и Виктория Толстоганова пришли в идентичных нарядах, равно как и Екатерина Шпица, Екатерина Вилкова и Яна Студилина (тройное шифоновое комбо!).