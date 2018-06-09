Кинотавр-2018: Аглая Тарасова, Паулина Андреева и другие звезды красной дорожки

Несмотря на сочинскую жару, в брючных костюмах выходят не только мужчины, но и девушки: Аглая Тарасова и Паулина Андреева — в почти одинаковых халатах и кэжуальных пижамах, а Ольга Зуева и Агния Дитковските — в строгих костюмах темных цветов. Единство образов звезд также проявляется в подборе аксессуаров, которые делают торжественным даже самый минималистичный лук. Екатерина Шпица приехала на фестиваль с сумкой с автографом Лагерфельда, а негласный амбассадор Chanel в России Равшана Куркова — с кросс-боди-видеокамерой. Но главным шоу-стоппером вечера стала Авдотья Смирнова — не благодаря стейтмент-наряду или яркому макияжу, а редкости появления на такого рода событиях. Последний раз она приезжала на «Кинотавр» с фильмом «Кококо» в 2012 году, а спустя шесть лет представила здесь свою драму «История одного назначения».