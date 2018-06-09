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Кинотавр-2018: Аглая Тарасова, Паулина Андреева и другие звезды красной дорожки

За два дня до закрытия кинофестиваля «Кинотавр» свои фильмы представили Ольга Зуева и Авдотья Смирнова. Рассказываем, кто приехал поддержать премьеры «На районе» и «Истории одного назначения».

  • Ольга Зуева
  • Милош Бикович
  • Равшана Куркова
  • Екатерина Шпица
  • Наталья Бардо
  • Игорь Верник

Чем ближе конец киносмотра, тем больше знаменитостей съезжаются на красную дорожку Зимнего театра. На этот раз среди звезд — Аглая Тарасова, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Александр Гордон и Артем Михалков, все — в расслабленных, удобных и не ориентирующихся на дресс-код нарядах. 

  • Аглая Тарасова
  • Федор Бондарчук и Паулина Андреева
  • Анна Михалкова, Авдотья Смирнова и Ирина Горбачева
  • Агния Дитковските
  • Любовь Аксенова
  • Мария Шалаева

Несмотря на сочинскую жару, в брючных костюмах выходят не только мужчины, но и девушки: Аглая Тарасова и Паулина Андреева — в почти одинаковых халатах и кэжуальных пижамах, а Ольга Зуева и Агния Дитковските — в строгих костюмах темных цветов. Единство образов звезд также проявляется в подборе аксессуаров, которые делают торжественным даже самый минималистичный лук. Екатерина Шпица приехала на фестиваль с сумкой с автографом Лагерфельда, а негласный амбассадор Chanel в России Равшана Куркова — с кросс-боди-видеокамерой. Но главным шоу-стоппером вечера стала Авдотья Смирнова — не благодаря стейтмент-наряду или яркому макияжу, а редкости появления на такого рода событиях. Последний раз она приезжала на «Кинотавр» с фильмом «Кококо» в 2012 году, а спустя шесть лет представила здесь свою драму «История одного назначения».

  • Екатерина Вилкова
  • Наталья Лесниковская
  • Артем Михалков и Дарья Баженова
  • Александр Гордон, Сергей Бурунов и Нозанин Абдулвасиева
  • Сабина Ахмедова

Фото: Жанна Галай

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