Кинотавр-2018: Аглая Тарасова, Паулина Андреева и другие звезды красной дорожки
За два дня до закрытия кинофестиваля «Кинотавр» свои фильмы представили Ольга Зуева и Авдотья Смирнова. Рассказываем, кто приехал поддержать премьеры «На районе» и «Истории одного назначения».
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Милош Бикович
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Равшана Куркова
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Екатерина Шпица
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Наталья Бардо
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Игорь Верник
Чем ближе конец киносмотра, тем больше знаменитостей съезжаются на красную дорожку Зимнего театра. На этот раз среди звезд — Аглая Тарасова, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Александр Гордон и Артем Михалков, все — в расслабленных, удобных и не ориентирующихся на дресс-код нарядах.
Несмотря на сочинскую жару, в брючных костюмах выходят не только мужчины, но и девушки: Аглая Тарасова и Паулина Андреева — в почти одинаковых халатах и кэжуальных пижамах, а Ольга Зуева и Агния Дитковските — в строгих костюмах темных цветов. Единство образов звезд также проявляется в подборе аксессуаров, которые делают торжественным даже самый минималистичный лук. Екатерина Шпица приехала на фестиваль с сумкой с автографом Лагерфельда, а негласный амбассадор Chanel в России Равшана Куркова — с кросс-боди-видеокамерой. Но главным шоу-стоппером вечера стала Авдотья Смирнова — не благодаря стейтмент-наряду или яркому макияжу, а редкости появления на такого рода событиях. Последний раз она приезжала на «Кинотавр» с фильмом «Кококо» в 2012 году, а спустя шесть лет представила здесь свою драму «История одного назначения».
Фото: Жанна Галай
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