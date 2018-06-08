В отличие от Каннского кинофестиваля, каждый день которого связан со звездными выходами в платьях Zuhair Murad, Elie Saab, Chanel Couture и Atelier Versace, «Кинотавр» больше ориентируется на смотр кино, а не на установку тенденций. Артисты, приезжающие на примеру того или иного фильма, одеваются в smart-casual, а не haute couture. Агния Дитковските, Любовь Аксенова, Анна Михалкова, Виктория Толстоганова и Алена Свиридова поддержали премьеры фильмов «Русский Бес» Григория Константинопольского и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала в минималистичных платьях-рубашках, цветочных пляжных костюмах, расслабленных клетчатых комбинезонах и бланковых белоснежных рубашках. В том, в чем мы с вами обычно и ходим в кино.