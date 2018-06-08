Кинотавр-2018: Любовь Аксенова, Ольга Зуева на премьере фильма «Слоны могут играть в футбол»
Десант «Собака.ru» высадился в Сочи и ведет репортаж с фотоколлов и красной дорожки Зимнего театра. Рассказываем, кем и чем запомнился очередной день «Кинотавра», собравший главных звезд российской киноиндустрии в одном (богатом на события!) месте.
В отличие от Каннского кинофестиваля, каждый день которого связан со звездными выходами в платьях Zuhair Murad, Elie Saab, Chanel Couture и Atelier Versace, «Кинотавр» больше ориентируется на смотр кино, а не на установку тенденций. Артисты, приезжающие на примеру того или иного фильма, одеваются в smart-casual, а не haute couture. Агния Дитковските, Любовь Аксенова, Анна Михалкова, Виктория Толстоганова и Алена Свиридова поддержали премьеры фильмов «Русский Бес» Григория Константинопольского и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала в минималистичных платьях-рубашках, цветочных пляжных костюмах, расслабленных клетчатых комбинезонах и бланковых белоснежных рубашках. В том, в чем мы с вами обычно и ходим в кино.
Такой подход явно бы понравился директору Каннского фестиваля Тьерри Фремо, запретившего селфи на красной дорожке и отчитавшего звезд за стремление к самолюбованию и несерьезность. «Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть кино», — сообщил он перед открытием. Хотя общее у российского и европейского киносмотров все-таки есть: многие фэшн-выходы связаны с политическими и социальными заявлениями. Но если во Дворце фестивалей и конгрессов выступали за равноправие женщин в кино, то в Зимнем театре отстаивают свободу Кирилла Серебренникова — в том числе футболками с его черно-белым портретом.
Фото: Жанна Галай
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