UNIQLO выпустит новую коллекцию с музой Лагерфельда (и в ней будет одежда для детей!)

«С самого начала работы над коллекцией я хотела создать детскую одежду из тех же тканей, что используются для пошива женских вещей. Мне хочется привить детям любовь к одежде, к твидовым курткам, рубашкам из хлопка и другим качественным предметам гардероба. Родителям всегда приятно, когда их дети выглядят стильными и счастливыми. Я сама мама, поэтому мне это очень близко», — рассказала де ля Фрессанж. Семейная осенне-зимняя коллекция появятся в магазинах UNIQLO (в том числе и в Петербурге) в августе этого года, а пока в мекке японского минимализма продается актуальная коллекция бренда и Инес — красный сарафан с Лазурного берега, пижаму, которую можно носить вне спальни, и идеальные плетеные сумки для пляжа.