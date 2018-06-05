Объявлен новый управляющий бутиком Dior в Петербурге

В конце мая стало известно, что директор самого большого бутика Dior в России Шорена Джинали покидает свой пост — об этом стало известно из аккаунта инстаграм-дивы. Теперь управляющим фэшн-меккой на Невском проспекте, 113 будет Николай Яблонский — ранее он работал в компании Louis Vuitton в Петербурге и в Москве, участвовал в открытии шоу-рума, специального сервиса для вип-клиентов и кафе в ГУМе, а затем занимался запуском официального ритейлера Apple в России и флагманского магазина корпорации в ЦУМе.