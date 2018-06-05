Ксения Раппопорт: «Помогать может абсолютно каждый»

Public talk в Etam

Совместную акцию, которая для «Детей-бабочек» впервые стала такой масштабной, поддержали также актрисы Аглая Тарасова, Катерина Шпица, Светлана Устинова и Юлия Хлынина. 1 июня они собрались в бутике марки в ТРЦ «Галерея» для public talk, посвященного меняющейся роли женщины в современном мире, и запланированный публичный разговор постепенно перерос с теплую «домашнюю» беседу на темы благотворительности, красоты и феминизма.

Ксения Раппопорт: «Жизнь матери, узнавшей о болезни своего ребенка, меняется в одну секунду. Она наполняется его болью и его мучениями, которые женщина всеми силами пытается облегчить. Помогать может абсолютно каждый: покупая прекрасные изделия Etam, вы направляете деньги на генетические исследования и научную работу, которые смогут победить страшное заболевание».

Екатерина Шпица: «То, что мы собрались в бутике нижнего белья, для меня символично. Это красота, подразумевающая заботу о себе и способная подарить комфорт женщине, которой некогда и незачем задумываться о своем внешнем виде. В ее душе всегда будут боль и материнские страдания, но от осознания такой колоссальной поддержки за спиной (а такие женщины, как правило, одиноки), у нее будет больше поводов улыбаться и верить в доброту незнакомых людей».

Аглая Тарасова: «А я хочу вспомнить своих прабабушку, бабушку и маму, которые в своих жизненных трудностях были одиноки. В семейном кругу была некая дистанция: маме нельзя было показывать дочери, что ей тяжело или грустно. И мне кажется, что то поколения очень отличается от сегодняшнего: у нас есть возможность поделиться своими проблемами и быть услышанными. Наше женское комьюнити постепенно образовывается и развивается. Мы можем говорить друг другу: мне больно, мне тяжело – и это нас не выделяет, а объединяет. «Женщины ради женщин» – это как раз о том, чтобы быть откровенными и надеться, что эти откровения найдут отклик».

Послушать public talk и принять участие в благотворительной акции собрались петербургские лидеры мнений. Фэшн-блогеры выступили в роли звездных консультантов. Гости выбирали белье, домашнюю одежду, купальники и аксессуары Etam. 10% от стоимости всех покупок были перечислены в фонд.