Как одеваться мужчинам этим летом? Рассказывает бренд-директор Strellson Торстен Линк

Мужские маст-хэвы на лето — брюки из легкого хлопка (коротко подвернуть!), минималистичные белые кроссовки (носить без носков!), рубашка из классической ткани (после стирки она теряет формальный вид и выглядит расслабленно и классно!). А чтобы точно не промахнуться с выбором и не замерзнуть при внезапном петербургском похолодании, я бы советовал сверху накинуть укороченный бомбер.

Одна из важнейших и вневременных тенденций — милитари: любая мужская коллекция инспирирована военной тематикой. 15 лет назад Strellson выпустил первую куртку с подкладкой из настоящего шерстяного армейского одеяла. От него чесалось все тело, но куртка все равно получала полный солд-аут! Сейчас мы интерпретировали дизайн и состав модели и выстроили вокруг нее капсульную коллекцию, которая ждет нас в осеннем сезоне. Подкладка куртки по-прежнему сделана из одеяла, но более мягкого, и теперь подогревается от внешнего аккумулятора. При этом вещь безопасна: ее можно мять, гладить, стирать — от тех, кто уже опробовал технологию на себе, мы получили очень хорошие отзывы.