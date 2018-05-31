Дизайнер из Петербурга Алина Герман подарила Джонни Деппу куртку с изображением его татуировок
Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и вечный двигатель русского дизайна за рубежом Алина Герман подарила Джонни Деппу авторскую куртку. Именно в ней актер и гитарист группы Hollywood Vampires выступил вчера в Петербурге, в «Ледовом Дворце», сообщает концертное агентство Matreshka Concerts, организовавшее приезд музыкантов.
Принты на куртке полностью повторяют татуировки на теле Джонни — команда Алины рассказала, что они даже нарисованы в тех же местах. До того, как сделать такой подарок, дизайнер изучала фотографии актера под «микроскопом», а также читала о значении каждой тату. Ранее вещь, сделанная по тому же принципу, отправилась к Робби Уильямсу, выступившему на закрытой вечеринке ПМЭФ. Зеленый бархатный пиджак для исполнителя был сделан Алиной буквально за четыре дня.
Фото на превью: Андрей Луковников
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