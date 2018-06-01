Я родилась в Петербурге и здесь же получила два высших образования: экономическое (Национальный открытый институт России) и психологическое (Академия постдипломного педагогического образования). Первое стало, так скажем, данью семье: мои родители и брат — бухгалтеры. Училась заочно и параллельно с 14 лет работала менеджером по продажам. А в 2002 году организовала центр по подбору домашнего персонала «Династия», где мы в том числе предоставляли сиделок для ухода за больными. Оказалось, что эти услуги в Петербурге очень востребованы, поэтому я углубилась в развитие направления. И так здорово, когда видишь результат работы, когда ставишь людей на ноги, когда продлеваешь им жизнь до полугода несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

В 2009 году я оказалась в положении своих подопечных. Мы с сыном ехали через перекресток и в нашу машину на скорости 109 км/ч врезался неопытный юноша. Основной удар, слава Богу, пришелся на мою сторону и малыш, которому на тот момент было семь месяцев, несильно пострадал. Я же получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела, не могла передвигаться. Через месяц после аварии мне заказали металлоконструкцию для «скрепления» позвоночника, провели сложнейшую операцию и начали курс восстановления, в процессе которого я заново училась ходить.