Как создаются кутюрные коллекции Chanel? Дизайнеры рассказывают в русскоязычных подкастах

В Москве полным ходом идет подготовка к показу Chanel, который везет в столицу pre-fall коллекцию Métiers d'Art. Помимо подготовки сет-дизайна на локации, 69-м павильоне ВДНХ, команда бренда подготовила для русских клиентов и поклонников несколько сюрпризов. Одним из них стали подкасты, в которых актриса и режиссер Джоана Прайс расспрашивает креативных и генеральных директоров о работе пяти ателье Chanel: Lesage и Montex (художественная вышивка), Lemarié (работа с перьями), Massaro (обувь) и Maison Michel (изготовление шляп).