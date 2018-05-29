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Как создаются кутюрные коллекции Chanel? Дизайнеры рассказывают в русскоязычных подкастах

В Москве полным ходом идет подготовка к показу Chanel, который везет в столицу pre-fall коллекцию Métiers d'Art. Помимо подготовки сет-дизайна на локации, 69-м павильоне ВДНХ, команда бренда подготовила для русских клиентов и поклонников несколько сюрпризов. Одним из них стали подкасты, в которых актриса и режиссер Джоана Прайс расспрашивает креативных и генеральных директоров о работе пяти ателье Chanel: Lesage и Montex (художественная вышивка), Lemarié (работа с перьями), Massaro (обувь) и Maison Michel (изготовление шляп).

Каждый выпуск длится от 15 до 22 минут и полностью переведен на русский. Послушать их (в пробке, на досуге или за работой над собственной коллекцией) можно через iTunes.

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