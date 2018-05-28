34-летняя жительница Петербурга (мать троих детей!) выступит на конкурсе «Миссис Мира»

В Латвии проходит конкурс «Mrs. Top of The World-2018», собравший самых красивых женщин (матерей!) со всего мира. Наряду с представительницами США, Израиля, Индии, Германии, Бельгии, Нидерландов и Эстонии, выступает жительница Петербурга 34-летняя Анна Пеева-Туницкая. Несколько лет назад она пережила аварию со всеми вытекающими из нее последствиями: операцией, инвалидной коляской и долгим периодом восстановления, в результате которого на позвоночник девушки поставили металлоконструкцию. По словам Анны, это не помешало ей выносить и родить детей, — петербурженка воспитывает двух сыновей и дочку. Кроме того, она организовала первую в городе патронажную службу и открыла курсы повышения квалификации для персонала, который специализируется на уходе за лежачими больными.