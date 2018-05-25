Бренд St. Friday Socks выпустил «инсайдерскую» карту для туристов к 315-летию Петербурга

Чулочно-носочный бренд St. Friday Socks отмечает 315-летие Петербурга выпуском карты с туристическими достопримечательностями. Однако на ней нет ни Эрмитажа, ни Исаакиевского собора, ни Спаса на Крови, ни даже схемы метро и графика развода мостов. Вместо них — «инсайдерские» локации, где нужно гулять, вдохновляться, закусывать, выпивать, не спать и тратить — всего 73 места, которые команда St. Friday Socks «протестировала» сама и теперь советует туристам.