Глюк’oZa стала лицом кампании Intimissimi
Весной этого года итальянский бренд нижнего белья Intimissimi запустил рекламную кампанию Empowered Women («Вдохновляющие женщины») с мотивирующими историями инфлюэнсеров и нетрадиционной для underwear-коллекций съемкой. Все новинки Intimissimi были спрятаны под одеждой — так марка показала удобство и «невидимость» белья и предложила смотреть на женщину в первую очередь как на индивидуальность и личность.
Героинями проекта уже стали одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Жизель Бундхен и фэшн-блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи, а теперь к пулу амбассадоров присоединилась Наталья Чистякова-Ионова, известная в России под псевдонимом Глюк’oZa.
«Наталья олицетворяет собой пример успешной, сильной, вдохновляющей женщины, излучающей невероятную красоту и уверенность. Именно такой мы видим девушку в стиле Intimissimi — настоящей героиней своего времени», — рассказывают представители бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.