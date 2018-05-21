Глюк’oZa стала лицом кампании Intimissimi

Весной этого года итальянский бренд нижнего белья Intimissimi запустил рекламную кампанию Empowered Women («Вдохновляющие женщины») с мотивирующими историями инфлюэнсеров и нетрадиционной для underwear-коллекций съемкой. Все новинки Intimissimi были спрятаны под одеждой — так марка показала удобство и «невидимость» белья и предложила смотреть на женщину в первую очередь как на индивидуальность и личность.

Героинями проекта уже стали одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Жизель Бундхен и фэшн-блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи, а теперь к пулу амбассадоров присоединилась Наталья Чистякова-Ионова, известная в России под псевдонимом Глюк’oZa.