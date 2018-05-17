Елизавета II в ботфортах и Дональд Трамп-хайпбист: мы нашли самый смешной Instagram с образами политиков

Коллажи @freddiemade — симбиоз звездных луков и «политических голов»: в результате фотошоп-манипуляций у автора «инстаграма» получаются Тереза Мэй в образе Бейонсе на Coachella, Елизавета II на обложке альбома Кендрика Ламара «Damn», Дональд Трамп в сапогах Off-White с надписью «President» и Барак Обама в ультрамодном спортивном костюме Kappa. Вот так должны выглядеть современные лидеры государств — black-tie-костюмы и кутюрные платья уже не годятся!