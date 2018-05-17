Елизавета II в ботфортах и Дональд Трамп-хайпбист: мы нашли самый смешной Instagram с образами политиков

Коллажи @freddiemade — симбиоз звездных луков и «политических голов»: в результате фотошоп-манипуляций у автора «инстаграма» получаются Тереза Мэй в образе Бейонсе на Coachella, Елизавета II на обложке альбома Кендрика Ламара «Damn», Дональд Трамп в сапогах Off-White с надписью «President» и Барак Обама в ультрамодном спортивном костюме Kappa. Вот так должны выглядеть современные лидеры государств — black-tie-костюмы и кутюрные платья уже не годятся!

 

Saturday looks #ootd #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Theresa Bey @coachella #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

House Red #housewhite #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Purple throwbacks allowed #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

When you realise you're smaller and less international than the women around you

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Heads up! @gucci FW18 #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Remember when I predicted the future? #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

"PRESIDENT" #offwhite #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Mix it up #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

#tbt #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Kim Jon Trump #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

Lemonade #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

OOTD #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

About tonight #freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

#freddiemade

Публикация от freddie smithson (@freddiemade)

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