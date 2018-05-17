Канны-2018: Милла Йовович, Адриана Лима и другие гостьи премьеры фильма «Пылающий»
На премьеру фильма «Пылающий» корейского режиссера Ли Чхан-дона съехались модели со всего земного шара: Бразилии, Франции, Венгрии, Чехии и Америки. Рассказываем, каких дизайнеров поддерживают в каждой из стран.
Титул «главного бренда красной дорожки» постепенно переходит от Atelier Versace к Alberta Ferrettti. Итальянский дизайнер одевает гостей всех европейских кинофестивалей, причем многие из них удостаиваются кастомизированных нарядов. На премьеру «Пылающего» она собрала Адриану Лиму и Барбару Палвин: первая вышла в платье пастельного тона, вторая — в декольтированном и инкрустированном камнями.
Также почти ни одно пышное мероприятие не обходится без аутфитов от ливанских кутюрье: Зухаир Мурад как всегда одевает девушек в «голые» наряды (Изабель Гулар) а Эли Сааб задает тренды образов на выпускной (Тони Гаррн). А вот любовь звезд к марке Saint Laurent откликается дабл-дрессингом: французская модель Эмелин Валад вышла в том же платье, что и Аня Рубик на премьере «BlacKkKlansman».
Фото: Shutterstock, Getty Images
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