Канны-2018: Милла Йовович, Адриана Лима и другие гостьи премьеры фильма «Пылающий»

Также почти ни одно пышное мероприятие не обходится без аутфитов от ливанских кутюрье: Зухаир Мурад как всегда одевает девушек в «голые» наряды (Изабель Гулар) а Эли Сааб задает тренды образов на выпускной (Тони Гаррн). А вот любовь звезд к марке Saint Laurent откликается дабл-дрессингом: французская модель Эмелин Валад вышла в том же платье, что и Аня Рубик на премьере «BlacKkKlansman».