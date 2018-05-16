Канны-2018: Диана Крюгер, Татьяна Навка, Джейн Фонда и другие гостьи вечера Trophée Chopard
Каннский кинофестиваль не ограничивается премьерами фильмов: в течение всех дней мероприятия на Лазурном берегу проходят различные вечеринки и благотворительные ужины. Например, ювелирный бренд Chopard традиционно награждает молодых и перспективных актеров — рассказываем, кому достался приз в этом году, и кто пришел поддержать лауреатов.
Trophée Chopard ушел в портфолио 27-летней актрисы Элизабет Дебики, известной по фильмам «Великий Гэтсби», «Стражи Галактики 2», «Макбет» и «Агенты А.Н.К.Л.», а также британскому актеру Джо Элвину, с которым в этом году выйдут четыре новых фильма. Награду они получили из рук Дианы Крюгер — одной из первых призеров Trophée Chopard, получившей награду в далеком 2003-м.
«Серая» дорожка вечеринки не отличалась от красной Дворца фестиваля и конгрессов: те же платья со шлейфами (Диала Макки), разрезами (Райка Оливейра), глубоким декольте (Элизабет Дебики) и элементами из бусин и камней (Диана Крюгер). Только в этом случае наряды звезд перекликались с их украшениями от Chopard — шандельерами из белого золота, часами с бриллиантами и яркими колье, которые разбавляли минималистичный дизайн аутфитов (Кейт Бланшетт). Напомним, что украшения как у звезд Trophée Chopard (и еще многие другие) можно посмотреть и купить в ДЛТ в Петербурге.
Фото: архивы пресс-служб
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