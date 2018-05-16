Канны-2018: Диана Крюгер, Татьяна Навка, Джейн Фонда и другие гостьи вечера Trophée Chopard

«Серая» дорожка вечеринки не отличалась от красной Дворца фестиваля и конгрессов: те же платья со шлейфами (Диала Макки), разрезами (Райка Оливейра), глубоким декольте (Элизабет Дебики) и элементами из бусин и камней (Диана Крюгер). Только в этом случае наряды звезд перекликались с их украшениями от Chopard — шандельерами из белого золота, часами с бриллиантами и яркими колье, которые разбавляли минималистичный дизайн аутфитов (Кейт Бланшетт). Напомним, что украшения как у звезд Trophée Chopard (и еще многие другие) можно посмотреть и купить в ДЛТ в Петербурге.