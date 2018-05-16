Канны-2018: Эмилия Кларк, Фифти Сент и Виктория Боня на красной дорожке премьеры Star Wars

Эмилия Кларк, исполнившая во втором спин-оффе киносаги одну из главных ролей, приехала во Дворец фестивалей и конгрессов в фиолетовом платье Dior, переливающемся в свете софитов. Несмотря на то, что актриса участвует в кампейнах Dolce & Gabbana, ее выбор брендов не ограничен контрактами (от Valentino до J.W.Anderson), в отличие от амбсcадора Louis Vuitton Дженнифер Коннелли, которая показывает огромный ассортимент футуристичных аутфитов от марки.