Канны-2018: Эмилия Кларк, Фифти Сент и Виктория Боня на красной дорожке премьеры Star Wars
Мы продолжаем репортаж с красной дорожки Каннского кинофестиваля: на этот раз рассказываем о лучших нарядах премьеры «Хан Соло. Звездные войны: Истории», собравшую исполнителей главных ролей во главе с Чубаккой и имперскими штурмовиками.
Эмилия Кларк, исполнившая во втором спин-оффе киносаги одну из главных ролей, приехала во Дворец фестивалей и конгрессов в фиолетовом платье Dior, переливающемся в свете софитов. Несмотря на то, что актриса участвует в кампейнах Dolce & Gabbana, ее выбор брендов не ограничен контрактами (от Valentino до J.W.Anderson), в отличие от амбсcадора Louis Vuitton Дженнифер Коннелли, которая показывает огромный ассортимент футуристичных аутфитов от марки.
Без стейтмент-выходов снова не обошлось: после женского марша в честь гендерного равенства в киноиндустрии и одиночного пикета Кристен Стюарт без туфель, модное заявление сделала лауреат премии BAFTA и актриса «Хана Соло» Тэнди Ньютон. На ее кастомизированном платье от Vivienne Westwood был принт в виде игрушечных фигурок Star Wars — исключительно темнокожих. Так девушка ответила на обвинения в сторону LuсasFilm в расизме.
Фото: Shutterstock
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