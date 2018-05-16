Канны-2018: Эмилия Кларк, Фифти Сент и Виктория Боня на красной дорожке премьеры Star Wars

Мы продолжаем репортаж с красной дорожки Каннского кинофестиваля: на этот раз рассказываем о лучших нарядах премьеры «Хан Соло. Звездные войны: Истории», собравшую исполнителей главных ролей во главе с Чубаккой и имперскими штурмовиками. 

  • Эмилия Кларк в Dior и в украшениях Bvlgari

  • 50 cent 

  • Мин Си в украшениях Chopard

  • Изабель Гулар в Julien MacDonald и в украшениях Chopard

  • Дженнифер Коннелли в Louis Vuitton 

Эмилия Кларк, исполнившая во втором спин-оффе киносаги одну из главных ролей, приехала во Дворец фестивалей и конгрессов в фиолетовом платье Dior, переливающемся в свете софитов. Несмотря на то, что актриса участвует в кампейнах Dolce & Gabbana, ее выбор брендов не ограничен контрактами (от Valentino до J.W.Anderson), в отличие от амбсcадора Louis Vuitton Дженнифер Коннелли, которая показывает огромный ассортимент футуристичных аутфитов от марки.

  • Тэнди Ньютон в Vivienne Westwood

  • Татьяна Навка в украшениях Chopard

  • Виктория Боня в João Rôlo Couture

  • Винни Харлоу в Jean-Louis Sabaji

  • Лю Вэнь 

  • Тони Гаррн в Roberto Cavalli 

  • Актерский и режиссерский состав фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории»

Без стейтмент-выходов снова не обошлось: после женского марша в честь гендерного равенства в киноиндустрии и одиночного пикета Кристен Стюарт без туфель, модное заявление сделала лауреат премии BAFTA и актриса «Хана Соло» Тэнди Ньютон. На ее кастомизированном платье от Vivienne Westwood был принт в виде игрушечных фигурок Star Wars — исключительно темнокожих. Так девушка ответила на обвинения в сторону LuсasFilm в расизме.

Фото: Shutterstock

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