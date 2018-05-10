Дизайнеры покажут, как личность того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции влияла на моду и стиль. Состав участников тот же: Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны и Екатерины II, Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко — Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны. Режиссером-постановщиком «Ассоциаций», как и в прошлом году, выступит Виктор Крамер, который организует показы во Фрейлинском садике, на центральной аллее Екатерининского парка, площадке у павильона «Адмиралтейство», площадке у павильона «Грот» и парадной лестнице Камероновой галереи. Красивым послесловием шоу станет выставка костюма и предметов декоративно-прикладного искусства: она откроется 29 июня в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Как попасть на показ, и сколько будут стоить билеты, музей-заповедник объявит позже.