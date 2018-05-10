Царское село объявило дату и тему фэшн-показа «Ассоциации»
Проект «Ассоциации» — единственное модное событие, где можно увидеть коллекции всех ведущих дизайнеров Петербурга сразу. Оно традиционно проходит летом в Царском селе и посвящается теме искусства и истории: например, в прошлом году референсом театрализированных дефиле была готика — с модной инквизицией, селфи у черепов и костюмами черного цвета. Сегодня представители музея-заповедника объявили дату и тему новых «Ассоциаций»: шоу состоится 23 июня 2018 года и будет посвящено императорской моде.
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Лилии Киселенко в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Лилии Киселенко в павильоне «Адмиралтейство» на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Леонида Алексеева в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
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Коллекция Стаса Лопаткина, представленная на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Леонида Алексеева в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Татьяны Парфеновой в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
Дизайнеры покажут, как личность того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции влияла на моду и стиль. Состав участников тот же: Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны и Екатерины II, Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко — Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны. Режиссером-постановщиком «Ассоциаций», как и в прошлом году, выступит Виктор Крамер, который организует показы во Фрейлинском садике, на центральной аллее Екатерининского парка, площадке у павильона «Адмиралтейство», площадке у павильона «Грот» и парадной лестнице Камероновой галереи. Красивым послесловием шоу станет выставка костюма и предметов декоративно-прикладного искусства: она откроется 29 июня в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Как попасть на показ, и сколько будут стоить билеты, музей-заповедник объявит позже.
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