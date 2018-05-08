Как не стоит одеваться на Met Gala: 45 худших образов с красной дорожки

Пытаясь сделать религиозный католический образ, многие знаменитости перепутали бал Met Gala с выпускным. Платья-пирожные из страшного кошмара одиннадцатиклассницы появились на красной дорожке, как минимум, трижды — на актрисе Минди Калинг, соул-певице SZA и журналистки Алишии Кварлс, для которой эпатировать публику уже стало редакционным заданием. Хотя привычные best-dressed американских мероприятий — Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Винни Харлоу, Диана Крюгер и Адвоа Абоа — тоже подкачали: наряды из каталогов для невест и беременных не только не соответствовали дресс-коду вечера, но и выходили за рамки разумного.