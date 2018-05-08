Как не стоит одеваться на Met Gala: 45 худших образов с красной дорожки
Ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института Костюма. Мы уже рассказали о самых эффектных нарядах звезд на тему моды и религии, а теперь показываем самые несуразные фэшн и бьюти-образы: розовощекую «Мать Драконов» Эмилию Кларк, Джиджи Хадид в платье с витражами, Лину Уэйт в ЛГБТ-мантии и Ким Кардашьян в золотом саркофаге.
Пытаясь сделать религиозный католический образ, многие знаменитости перепутали бал Met Gala с выпускным. Платья-пирожные из страшного кошмара одиннадцатиклассницы появились на красной дорожке, как минимум, трижды — на актрисе Минди Калинг, соул-певице SZA и журналистки Алишии Кварлс, для которой эпатировать публику уже стало редакционным заданием. Хотя привычные best-dressed американских мероприятий — Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Винни Харлоу, Диана Крюгер и Адвоа Абоа — тоже подкачали: наряды из каталогов для невест и беременных не только не соответствовали дресс-коду вечера, но и выходили за рамки разумного.
Кто-то уходил в откровенную пошлость и богохульство: певица и мастер юмористических Instagram-скетчей Cardi B вышла на дорожку в декольтированном платье со шлейфом от Джереми Скотта, Тейлор Хилл неудачно скосплеила образ ватиканского кардинала, а Ники Минаж снова заняла весь подступ к Метрополитен-музею — на этот раз в «кровавом» наряде Oscar de la Renta и будуарных босоножках с меховой перемычкой.
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Кейт Мосс в Saint Laurent
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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
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Винни Харлоу
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Майли Сайрус в Stella McCartney
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Вирджил Абло в костюме Louis Vuitton и кроссовках Nike X Off-White
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Даутцен Крус в Sies Marjan
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Диана Крюгер в Prabal Gurung
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Крис Дженнер в Tommy Hilfiger
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Керри Вашингтон в Ralph Lauren
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Принцесса Беатриса Йоркская
Некоторые ошиблись не столько с платьем, сколько с макияжем или прической. Эмма Стоун, ставшая официальным амбассадором Louis Vuitton, подчеркнула золотые элементы лука тенями в худших традициях 80-х годов, Эмили Ратаковски выпустила из небрежного пучка сальные пряди, а Эмилия Кларк намазала щеки румянами так, что напомнила не воинственную Дейенерис Таргариен, а героиню экранизации сказки «Морозко».
Из мужчин под колкие комментарии фэшн-экспертов попал только дизайнер Off-White и мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло (голубые кроссовки, тубус для очков и белые брюки с разрезами не оценят даже хайпбисты) и Трэвис Скотт в образе БДСМ-священника. Хотя и его спутница с другими представителями клана Кардашьян-Дженнер навряд ли войдут в историю Met Gala-2018 — разве что «саркофагом» Ким Кардашьян и почти зимним перьевым платьем Крис Дженнер.
Фото: Shutterstock, Getty Images
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