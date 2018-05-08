Как не стоит одеваться на Met Gala: 45 худших образов с красной дорожки

Ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института Костюма. Мы уже рассказали о самых эффектных нарядах звезд на тему моды и религии, а теперь показываем самые несуразные фэшн и бьюти-образы: розовощекую «Мать Драконов» Эмилию Кларк, Джиджи Хадид в платье с витражами, Лину Уэйт в ЛГБТ-мантии и Ким Кардашьян в золотом саркофаге. 

  • Ким Кардашьян в Versace 

  • Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana

  • Ума Турман в Gabriela Hearst

  • Сальма Хайек в Altuzarra

  • Николя Гескьер и Эмма Стоун в Louis Vuitton 

  • Эмили Ратаковски в Marc Jacobs

Пытаясь сделать религиозный католический образ, многие знаменитости перепутали бал Met Gala с выпускным. Платья-пирожные из страшного кошмара одиннадцатиклассницы появились на красной дорожке, как минимум, трижды — на актрисе Минди Калинг, соул-певице SZA и журналистки Алишии Кварлс, для которой эпатировать публику уже стало редакционным заданием. Хотя привычные best-dressed американских мероприятий — Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Винни Харлоу, Диана Крюгер и Адвоа Абоа — тоже подкачали: наряды из каталогов для невест и беременных не только не соответствовали дресс-коду вечера, но и выходили за рамки разумного. 

  • Джиджи Хадид 

  • Кара Делевинь

  • Лина Уэйт в Carolina Herrera

  • Ариана Гранде в Vera Wang

  • Селена Гомез в Coach и Стюарт Веверс 

  • Трэйси Эллис Росс в Michael Kors

  • Поппи Делевинь 

  • Шейлин Вудли

  • Руби Роуз в Tommy Hilfiger 

  • Фиби Уоллер-Бридж в Christopher Kane

Кто-то уходил в откровенную пошлость и богохульство: певица и мастер юмористических Instagram-скетчей Cardi B вышла на дорожку в декольтированном платье со шлейфом от Джереми Скотта, Тейлор Хилл неудачно скосплеила образ ватиканского кардинала, а Ники Минаж снова заняла весь подступ к Метрополитен-музею — на этот раз в «кровавом» наряде Oscar de la Renta и будуарных босоножках с меховой перемычкой.

  • Кейт Мосс в Saint Laurent

  • Трэвис Скотт и Кайли Дженнер 

  • Винни Харлоу 

  • Майли Сайрус в Stella McCartney

  • Вирджил Абло в костюме Louis Vuitton и кроссовках Nike X Off-White

  • Даутцен Крус в Sies Marjan

  • Диана Крюгер в Prabal Gurung

  • Крис Дженнер в Tommy Hilfiger

  • Керри Вашингтон в Ralph Lauren

  • Принцесса Беатриса Йоркская

Некоторые ошиблись не столько с платьем, сколько с макияжем или прической. Эмма Стоун, ставшая официальным амбассадором Louis Vuitton, подчеркнула золотые элементы лука тенями в худших традициях 80-х годов, Эмили Ратаковски выпустила из небрежного пучка сальные пряди, а Эмилия Кларк намазала щеки румянами так, что напомнила не воинственную Дейенерис Таргариен, а героиню экранизации сказки «Морозко».

  • Скарлетт Йоханссон в Marchesa 

  • Cardi B в Jeremy Scott

  • Адвоа Абоа 

  • Сиенна Миллер в Louis Vuitton

  • Оливия Манн в H&M

  • Соланж Ноулз в  Iris van Herpen

  • Тейлор Хилл

  • Ники Минаж в Oscar de la Renta

Из мужчин под колкие комментарии фэшн-экспертов попал только дизайнер Off-White и мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло (голубые кроссовки, тубус для очков и белые брюки с разрезами не оценят даже хайпбисты) и Трэвис Скотт в образе БДСМ-священника. Хотя и его спутница с другими представителями клана Кардашьян-Дженнер навряд ли войдут в историю Met Gala-2018 — разве что «саркофагом» Ким Кардашьян и почти зимним перьевым платьем Крис Дженнер.

  • Певица Синтия Эриво

  • Актриса Кэтрин Макфи

  • Блогер Лиза Коши 

  • Телеведущая Лара Спенсер 

  • Кейт Аптон 

  • Журналистка Алишия Кварлс

  • SZA в Atelier Versace 

  • Писательница Джилл Каргман

  • Актриса Минди Калинг

Фото: Shutterstock, Getty Images

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