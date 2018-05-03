Дизайнер Мартин Маржела впервые снимется в документальном фильме о самом себе

Один из самых загадочных дизайнеров современности (в сети есть лишь пара его неофициальных портретов!) Мартин Маржела впервые покажется широкой публике. Режиссер Райнер Холзмер — тот самый, что снимал ленту о другом бельгийском таланте Дрисе ван Нотене — выпустит о Мартине документальный фильм. Издание Variety пишет, что он будет называться «Без компромиссов», выйдет в 2019 году и будет полной противоположностью картине «We Margiela», которая больше сосредоточена не на личности дизайнера, а на его команде.