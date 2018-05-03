Дизайнер Мартин Маржела впервые снимется в документальном фильме о самом себе
Один из самых загадочных дизайнеров современности (в сети есть лишь пара его неофициальных портретов!) Мартин Маржела впервые покажется широкой публике. Режиссер Райнер Холзмер — тот самый, что снимал ленту о другом бельгийском таланте Дрисе ван Нотене — выпустит о Мартине документальный фильм. Издание Variety пишет, что он будет называться «Без компромиссов», выйдет в 2019 году и будет полной противоположностью картине «We Margiela», которая больше сосредоточена не на личности дизайнера, а на его команде.
Напомним, Мартин — выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене, работавший ассистентом у Жана-Поля Готье, а после, в 1998 году, основавший бренд Maison Martin Margiela. Его фирменной чертой стали элементы деконструктивизма: неровные подолы, косые швы, деформированные силуэты, которые сейчас продолжает привносить в коллекции нынешний креативный директор марки Джон Гальяно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.