О карьере самого влиятельного фэшн-журналиста в мире Андре Леона Телли сняли фильм

Специально для фанатов фильмов «Сентябрьский номер», «Диана Вриланд. Взгляд должен путешествовать», «Айрис» и «Билл Каннингем Нью-Йорк»: 25 мая на экраны выходит модная докудрама «The Gospel According to André» об Андре Леоне Телли. Он — правая рука Анны Винтур, бывший шеф-редактор Vogue US, первый главный редактор Numero Russia и фэшн-консультант голливудских знаменитостей и мировых дизайнеров. Большинство из них — Вупи Голдберг, Рианна, will.i.am, Том Форд, Марк Джейкобс, Валентино Гаравани, Диана фон Фюрстенберг и Маноло Бланик — рассказывают о дружбе с Андре от первого лица, а о его карьере повествуют фото-архивы и старые видео-записи.