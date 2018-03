Фотография c Николаем Хомерики для журнала «Собака.ru» стала лучшей на конкурсе Best of Russia

В список лучших также вошел фотограф «Собака.ru» Алексей Костромин, который снимал для нас истории с Вячеславом Бутусовым и лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым. Он побеждает на Best of Russia уже третий год подряд, в то время как Валентин Блох — второй год подряд. В этот раз организаторы конкурса не называли победителей вплоть до выставки Best of Russia — она стартовала на «Винзаводе» вчера и продлится до 13 мая.