Фотография c Николаем Хомерики для журнала «Собака.ru» стала лучшей на конкурсе Best of Russia
Конкурс фотографии Best of Russia подвел итоги лучших работ за 2017 год. Одним из 188 победителей, отобранных из 11 000, стал снимок с режиссером Николаем Хомерики авторства Валентина Блоха для журнала «Собака.ru», проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
В список лучших также вошел фотограф «Собака.ru» Алексей Костромин, который снимал для нас истории с Вячеславом Бутусовым и лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым. Он побеждает на Best of Russia уже третий год подряд, в то время как Валентин Блох — второй год подряд. В этот раз организаторы конкурса не называли победителей вплоть до выставки Best of Russia — она стартовала на «Винзаводе» вчера и продлится до 13 мая.
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