По рукописям первого стритстайл-фотографа Билла Каннингема выпустят книгу

Родственники фотографа Билла Каннингема, ушедшего из жизни в 2016 году в возрасте 87 лет, нашли его мемуары, написанные прямо перед смертью — о молодости, любви к фотоисскусству и работе в фэшн-индустрии. При жизни Каннингем был закрыт и не рассказывал о своей судьбе друзьям и коллегам, поэтому рукопись тут же стала достоянием общественности и была продана издательству Penguin Press.

«Это очень красивая история о молодом, артистичном человеке, который находит свой путь в большом городе и в богемном мире, которого уже не существует», — рассказал о книге издатель Кристофер Ричардс. По его словам, мемуары выйдут в сентябре 2018 года и будут продаваться по всему миру.