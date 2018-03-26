Где учиться моде? 7 онлайн-курсов, которые можно пройти этой весной

До следующего проекта «Новые имена в моде» год: создать бренд за это время можно под руководством Дианы фон Фюрстенберг. Главный специалист по платьям, выстраиванию связей со знаменитостями и воспитанию нового поколения дизайнеров (свой бренд она передала Джонатану Сондерсу) учит моде с нуля посредством 18 видео-лекций. «Я провела перед камерой три дня подряд и надеюсь, записанные уроки всем понравятся — режиссер, например, даже расплакался. Я постаралась объяснить то, как начать путь в индустрии моды, как справляться с трудностями и не терять голову от успеха. О том, что клиент — это главное. Я рассказала и о бизнесе, и о жизни. Так что каждый найдет что-то свое. Хотя я сама учусь чему-то новому каждый день. Знания сегодня — это новая валюта» — комментирует курс Диана.