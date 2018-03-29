Художник из Петербурга Дмитрий Попов: «Я — одно и единственное в мире произведение искусства»

Есть я. Есть окружающая среда и окружающие меня люди. Есть время и пространство. Есть потребности и стремления. Есть реальный и эфемерный миры. Есть чувства и чувственность. Есть ощущение самого себя и ощущение самого себя здесь и сейчас. Есть целая жизнь. И с этим нужно что-то делать.

Я отвергаю условности. Никому на самом деле не интересно, как меня зовут, сколько мне лет, откуда я и сколько документально подтвержденных заслуг в моем прошлом. Это всего лишь вопросы вежливости, тактичности, мнимой заинтересованности и собственной ограниченности, недопонимания и страха перед сторонним превосходством.

Я отстаиваю вседозволенность. Мы все хотим быть свободными, но не каждый задумывается о том, что это слово значит в широком смысле. Свобода — это не то, что остается за пределами законов и устоев тех обстоятельств, в которых приходится существовать, это — возможность быть самим собой в любой ситуации. Я не боюсь быть осужденным за индивидуальность.