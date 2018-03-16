52-летняя Синди Кроуфорд танцует буги-вуги в новой рекламе Reserved

«В начале 80-х я только начала ходить в среднюю школу, а к концу десятилетия жила в Нью-Йорке и работала моделью. В 1986-м я снялась для своей первой обложки Vogue, она была очень атмосферной!» — рассказала Кроуфорд о своей карьере в то время.