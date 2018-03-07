В аэропорту «Пулково» открыли выставку формы летчиков Ленинграда-Петербурга

В аэропорту «Пулково» открыли выставку форменной одежды летчиков и бортпроводников — с 1950-х годов по настоящее время. Она приурочена к 95-летию гражданской авиации России и проводится в таком масштабе впервые. В коллекцию вошли 20 комплектов униформы руководящего состава, петербургских пилотов и бортпроводников, костюмы сотрудников службы пассажирских перевозок, службы досмотра и заместителя генерального директора аэропорта. Одним из главных экспонатов выставки стало платье преподавателя Высшего авиационного училища гражданского воздушного флота (СПбГУ ГА) 1950-х годов.