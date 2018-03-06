Объявлены финалисты конкурса «Новые имена в моде-2018»

Экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии, также выбрал своих фаворитов. Ими стали Volshebova, Alkhanashvili, Roma Uvarov Design, LIZURá, Влад Мартыненко, Ваня Борисовна, 404 NOT FOUND, «Сварка» и Esenina, победившая в категории «аксессуары».

Все финалисты, включая победителя онлайн-голосования, покажут свои коллекции 17 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. О дополнительных призах — стажировках и поездке в Париж — мы объявим в ближайшее время.