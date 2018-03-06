Объявлены финалисты конкурса «Новые имена в моде-2018»
Мы провели конкурс «Новые имена в моде» в 11 раз и снова нашли десять молодых брендов, на которые вам срочно нужно обратить внимание. Почти месяц на сайте проекта проходило онлайн-голосование, и мы вместе с экспертным советом готовы объявить финалистов.
Важно: техническая служба сайта вела учет всей подозрительной активности — накрученные голоса не были учтены. Таким образом, победителем онлайн-голосования стала дизайнер Дюша Васильева с коллекцией «Икона стиля».
Экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии, также выбрал своих фаворитов. Ими стали Volshebova, Alkhanashvili, Roma Uvarov Design, LIZURá, Влад Мартыненко, Ваня Борисовна, 404 NOT FOUND, «Сварка» и Esenina, победившая в категории «аксессуары».
Все финалисты, включая победителя онлайн-голосования, покажут свои коллекции 17 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. О дополнительных призах — стажировках и поездке в Париж — мы объявим в ближайшее время.
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