Оскар-2018: первые фото звезд красной дорожки

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — мы ведем специальную прямую трансляцию с кинопремии и показываем самые эффектные образы звезд.