Оскар-2018: первые фото звезд красной дорожки
Сегодня в Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — мы ведем специальную прямую трансляцию с кинопремии и показываем самые эффектные образы звезд.
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Эллисон Уильямс в Armani Prive
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Бланка Бланко
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Зои Дойч в Elie Saab Couture
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София Карсон
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Том Холланд
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Фигуристы Адам Риппон и Мираи Нагасу
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Режиссер Джордан Пил
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Джейн Фонда в Balmain
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Сэм Рокуэлл с супругой Лесли Бибб
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Модель Самара Уивинг в Romona Keveza
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Эллисон Дженни и Стив Роджерс
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Зендайя в Giambattista Valli Couture
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Чедвик Боузман
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Сальма Хайек в Gucci
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Виола Дэвис в Michael Kors с супругом Джулиусом Тенноном
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Сирша Ронан в Calvin Klein
Фото: oscar.go.com
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