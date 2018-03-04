Оскар-2018: первые фото звезд красной дорожки

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — мы ведем специальную прямую трансляцию с кинопремии и показываем самые эффектные образы звезд. 

  • Эллисон Уильямс в Armani Prive 

  • Бланка Бланко

  • Зои Дойч в Elie Saab Couture

  • София Карсон 

  • Том Холланд 

  • Фигуристы Адам Риппон и Мираи Нагасу

  • Режиссер Джордан Пил

  • Джейн Фонда в Balmain 

  • Сэм Рокуэлл с супругой Лесли Бибб 

  • Модель Самара Уивинг в Romona Keveza

  • Эллисон Дженни и Стив Роджерс 

  • Зендайя в Giambattista Valli Couture

  • Чедвик Боузман

  • Сальма Хайек в Gucci

  • Виола Дэвис в Michael Kors с супругом Джулиусом Тенноном

  • Сирша Ронан в Calvin Klein

Фото: oscar.go.com

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