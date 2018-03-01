Сцену «Оскара» украсят 45 миллионами кристаллов Swarovski

На сцене установят стеклянную арку, внутри которой будут проецировать 3D-изображения декораций, напоминающих интерьеры Версальского дворца. Весь антураж церемонии «Оскар», по словам Дерека Маклея, вдохновлен историей голливудского гламура и эстетикой фильма «Амадей» Милоша Формана. «Мы хотели показать возможности отражений в свете, а не конкретный исторический период, — рассказал дизайнер. — Думаю, то, что я сделал, выглядит очень современно и перспективно».