Сцену «Оскара» украсят 45 миллионами кристаллов Swarovski
90-летие премии «Оскар» отпразднуют по-королевски: сцену, на которой будут вручать награды за заслуги в области кинематографа, украсят 45 миллионами кристаллов Swarovski. Об этом заявил сценограф и обладатель статуэток «Тони» и «Эмми» Дерек Маклей — именно ему было заказано оформление церемонии, которое пройдет 4 марта в театре «Долби».
На сцене установят стеклянную арку, внутри которой будут проецировать 3D-изображения декораций, напоминающих интерьеры Версальского дворца. Весь антураж церемонии «Оскар», по словам Дерека Маклея, вдохновлен историей голливудского гламура и эстетикой фильма «Амадей» Милоша Формана. «Мы хотели показать возможности отражений в свете, а не конкретный исторический период, — рассказал дизайнер. — Думаю, то, что я сделал, выглядит очень современно и перспективно».
Фото: architecturaldigest.com
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