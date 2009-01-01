Когда я начинала, почти не было диджеев-девушек, я оказалась одной из первых, профессия считалась мужской. Теперь все изменилось. Девушек за пультом очень много, хотя хорошо сводить треки из них мало кто умеет, но чтобы научиться хорошо сводить треки, надо реально очень много заниматься этим, постоянно практиковать и в первую очередь любить и чувствовать музыку. А у нас чаще зовут играть не за профессионализм, а за имя. Мужчины здесь в основном не медийные персонажи — они обычно сосредоточены на своем деле. А женщины ведут инстаграм, участвуют в разных проектах, вот их и приглашают, чтобы привлечь публику. Оказавшиеся в этой ситуации знакомые и приятельницы нередко прибегают ко мне — просят научить диджеить, показать оборудование и объяснить, как сводить треки. И меня это радует.

Когда видишь новых увлеченных людей, сразу вспоминаешь свои первые сеты, когда я только пыталась понять, как все устроено. И вот человек на твоих глазах проходит тот же путь. Это клево. Меня вдохновляют новые мальчики и девочки, которые начинают заниматься диджеингом. Я всегда готова помочь. Но для меня главное — чтобы люди делали то, что они делают, по полной программе.

В плане музыки у меня качели. Чаще всего я слушаю спокойную и романтичную: Марвин Гэй, Стиви Уандер, Шаде и все в этом духе. Мне приходится очень много играть и поп, и тяжелые тек-хаус, техно, а количество диджей-сетов бывает до десяти в неделю. Я устаю. Я ненавижу их всех. Я знаю их наизусть и ставила миллионы раз. Один раз мне залили компьютер, я потеряла все записи и даже не очень расстроилась. Подумала: слава богу, я больше не могу слышать ни один из этих треков. Зато когда я нахожу новые мелодии, я адски кайфую.

Услышишь мелодию или какой-то запах — и мысленно возвращаешься в тот этап своей жизни, который был с ними связан: истории, люди, поездки, города. Сразу накатывают воспоминания.

Неприятных воспоминаний у меня почти нет. У меня вообще по жизни все клево складывается. Я плачу, кажется, только в кино, если показывают что-то романтичное, или когда я признаюсь друзьям в любви. Вот тогда могут быть слезы.

Мы сами выбираем, как жить и что чувствовать. Я часто наблюдаю за людьми, которые обожают страдать, им нравятся драмы. Они их на пустом месте организовывают себе сами: например, проверяют, кто кого лайкнул. Думаю, это от безделья. А у меня есть занятия, которым я посвящаю свое время, и я окружаю себя людьми, с которыми мне интересно. Этот выбор каждый делает сам. Но основа закладывается в детстве. Это все про любовь и свободу. У меня было довольно странное детство. Мама и папа все время работали, я была сама по себе, они никогда особо не вмешивались в мое развитие, не подавляли в моем выборе. Но родители меня очень любили. А мама, основатель бренда Pirosmani Женя Малыгина, всегда говорила важное: никогда не делай ничего ради денег, просто твори, увлекайся и будь счастливой. Так я и поступаю.