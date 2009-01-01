Если ты чем-то
занимаешься,
то делать должен
по полной программе
Когда я начинала, почти не было диджеев-девушек, я оказалась одной из первых, профессия считалась мужской. Теперь все изменилось. Девушек за пультом очень много, хотя хорошо сводить треки из них мало кто умеет, но чтобы научиться хорошо сводить треки, надо реально очень много заниматься этим, постоянно практиковать и в первую очередь любить и чувствовать музыку. А у нас чаще зовут играть не за профессионализм, а за имя. Мужчины здесь в основном не медийные персонажи — они обычно сосредоточены на своем деле. А женщины ведут инстаграм, участвуют в разных проектах, вот их и приглашают, чтобы привлечь публику. Оказавшиеся в этой ситуации знакомые и приятельницы нередко прибегают ко мне — просят научить диджеить, показать оборудование и объяснить, как сводить треки. И меня это радует.
Когда видишь новых увлеченных людей, сразу вспоминаешь свои первые сеты, когда я только пыталась понять, как все устроено. И вот человек на твоих глазах проходит тот же путь. Это клево. Меня вдохновляют новые мальчики и девочки, которые начинают заниматься диджеингом. Я всегда готова помочь. Но для меня главное — чтобы люди делали то, что они делают, по полной программе.
В плане музыки у меня качели. Чаще всего я слушаю спокойную и романтичную: Марвин Гэй, Стиви Уандер, Шаде и все в этом духе. Мне приходится очень много играть и поп, и тяжелые тек-хаус, техно, а количество диджей-сетов бывает до десяти в неделю. Я устаю. Я ненавижу их всех. Я знаю их наизусть и ставила миллионы раз. Один раз мне залили компьютер, я потеряла все записи и даже не очень расстроилась. Подумала: слава богу, я больше не могу слышать ни один из этих треков. Зато когда я нахожу новые мелодии, я адски кайфую.
Услышишь мелодию или какой-то запах — и мысленно возвращаешься в тот этап своей жизни, который был с ними связан: истории, люди, поездки, города. Сразу накатывают воспоминания.
Неприятных воспоминаний у меня почти нет. У меня вообще по жизни все клево складывается. Я плачу, кажется, только в кино, если показывают что-то романтичное, или когда я признаюсь друзьям в любви. Вот тогда могут быть слезы.
Мы сами выбираем, как жить и что чувствовать. Я часто наблюдаю за людьми, которые обожают страдать, им нравятся драмы. Они их на пустом месте организовывают себе сами: например, проверяют, кто кого лайкнул. Думаю, это от безделья. А у меня есть занятия, которым я посвящаю свое время, и я окружаю себя людьми, с которыми мне интересно. Этот выбор каждый делает сам. Но основа закладывается в детстве. Это все про любовь и свободу. У меня было довольно странное детство. Мама и папа все время работали, я была сама по себе, они никогда особо не вмешивались в мое развитие, не подавляли в моем выборе. Но родители меня очень любили. А мама, основатель бренда Pirosmani Женя Малыгина, всегда говорила важное: никогда не делай ничего ради денег, просто твори, увлекайся и будь счастливой. Так я и поступаю.
Лучший источник
энергии — солнце
У меня весной намечается много премьер — с нетерпением жду работы, сделанные в прошлом году. Очень хочется посмотреть фильм «Идеальные», который снимал Кирилл Плетнев. Это и драма, и роуд-муви. Мы делали его с большой любовью. Еще будет картина «Мятеж» о Ярославле в 17-м году. Я там главный мятежник. Это мой первый опыт исторического кино, непростой и яркий. Еще сыграла у Григория Константинопольского в черной комедии «Русский бес». Совсем другая история, фильм-эксперимент, провокация. А летом мы приступаем ко второму сезону «Бывших».
Это восемь серий о реабилитационной клинике про людей с разными зависимостями. Он скорее жизнеутверждающий, но неоднозначный: показаны все стороны жизни. С трепетом жду каждую премьеру!
Я отношусь внимательно ко всему, что мне присылают. Читаю сценарии, как зритель, и задаю вопросы. Это сложно: то, что видишь на бумаге, будет совершенно по-другому выглядеть на экране, ты никогда заранее не можешь себе представить, что станет делать режиссер и как сыграют твои партнеры. Но, выбирая, я интуитивно чувствую, получится ли у меня вложить сюда что-то личное. Если я ощущаю, что нет, то отказываюсь. Не идет — не мое.
В таких вопросах важно быть честным. И еще мне всегда надо знать ответ на вопрос «зачем»: каждый поступок героя должен быть оправдан. Каким бы странным ни был ответ, я его приму. Но каждому поступку, действию, жесту героя должны быть объяснения.
Я про все думаю, как это можно было бы обыграть, какая музыка подходит. Слушаешь песню и представляешь себе нарезки с разными лицами. Музыка — это самое простое и мощное воздействие на человека. Еще замечательно работают стихи. Они могут тебя захватить и унести.
А ароматы — что-то очень индивидуальное, недаром они раскрываются на каждом по-своему. Это тоже игра с образами. Моей Лизе Журавлевой из фильма «Мятеж» подходит совсем другой аромат, чем героине «Идеальных». Она носит длинные платья, чулки, корсет, в котором чувствуешь себя совершенно иначе. В нем, кстати, неудобно есть, пить, сидеть. И даже учитывая, что корсеты были достаточно короткие, я все съемки мучилась.
Мой лучший источник энергии — солнце. Мне правда кажется, что люди в странах, где много солнца, чаще улыбаются.
Спорт очень поднимает настроение. Раньше я просто занималась, потому что надо и это делает меня лучше, а потом я заметила, как все это действует. У тебя дурные мысли, поприседаешь — и они куда-то уходят. Или тебе хочется лежать и пить какао, а потом делаешь пресс, и сразу появляется энергия. Когда у меня есть время по утрам идти гулять, бегать, прыгать, я непременно это делаю. А уж если удается пойти в зал или отправиться на прогулку с мужем, получается прекрасный маленький выходной. Целое приключение.
Пропускаешь
картины
обычной жизни
через себя
и понимаешь
суть города
Когда я только начинала, меня часто спрашивали: что нужно, чтобы рисовать такие открытки? И я говорила: ребята, ничего, кроме чернил, кисточки и бумаги. Я поступила в универ на журналистику, но ушла через год. И не жалею. Мама переживала, но когда она увидела, что я делаю то, что мне нравится, и сама зарабатываю на жизнь, она перестала волноваться.
Сегодня я занимаюсь в основном графическим дизайном: логотипы, фирменный стиль. Мне приятно работать с брендами одежды. А еще с кофейнями. В другой жизни я бы, наверное, с удовольствием трудилась в пекарне.
В супермаркете всегда, как наркоман, внюхиваюсь в прилавки, на которых выложен свежеиспеченный хлеб.
Булочки и красивая одежда — это мое. Строгая айдентика менее интересна, люблю, когда стоит задача передать настроение, аромат бренда. Я бы хотела больше заниматься иллюстрацией: рисовать персонажей, цветы, интерьеры.
Как я справляюсь, если работа не вдохновляет? Мой рецепт — полное переключение.
Мы смотрим много кино. Мне нравятся биографии, исторические фильмы, люблю документальные ленты. Фильмы о людях меня реально вдохновляют, мотивируют.
И я много тусуюсь. Даже иногда хожу на вечеринки одна: там непременно встретятся друзья. Или с кем-то познакомишься.
Инстаграм для меня тоже общение. И привычка. Иногда полезная, иногда вредная. Но я без него уже не мыслю, должна делиться впечатлениями. Я завела блог в 2009 году, и теперь это как зубы почистить. Хейта у меня сейчас нет. Был лет пять-шесть назад в самом начале. Я была еще крошка совсем и очень расстраивалась, плакала даже. Не могла понять, что я им плохого сделала. А потом это прекратилось. Я выросла, и аудитория изменилась. То, что я рассказываю, хейта вызывать не может: кого разозлит картинка с чашкой кофе и пожелание доброго утра или фото интересного места.
Мне нравятся люди. Я и в путешествиях всегда предпочитаю города, а не курорты у моря. И люблю ездить одна. Ни от кого не зависишь — идешь куда хочешь, смотришь что хочешь. Музеи, памятники, это, конечно, важно, но меня в первую очередь тянет во всякие локальные места, где тусуются местные. Ты пропускаешь картины обычной жизни через себя и понимаешь суть города. Это максимум удовольствия.