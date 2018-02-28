Дизайнеры Юра Питенин, Артем Шумов и Даша Гаузер сделали лукбук в виртуальной реальности

Впервые проект Sketchfab App опробовали на Неделе моды Mercedes-Benz в октябре прошлого года. Национальная палата моды, компания трехмерного сканирования 3DCap и VR-специалист Крейг Аренд предложили гостям «поиграть» с трехмерной шляпой из коллекции Bella Potemkina. Ее можно было крутить, залезать внутрь и даже примерить на своем друге в режиме дополненной реальности. После этого 3Dcap отсканировала еще 20 образов российских дизайнеров.