Дизайнеры Юра Питенин, Артем Шумов и Даша Гаузер сделали лукбук в виртуальной реальности
Участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia Юрий Питенин (Saint-Tokyo), Артем Шумов (Artem Shumov), Белла Потемкина (Bella Potemkina), Кэти Топурия (KETIone), Юлия Далакян (Julia Dalakian) и Даша Гаузер (Dasha Gauser) выпустили совместный трехмерный лукбук. Владельцы гаджетов с функцией дополненной реальности могут посмотреть их вещи из новых весенне-летних коллекций со всех сторон и под любым углом. Для этого нужно скачать приложение Sketchfab App и перейти по ссылке.
Впервые проект Sketchfab App опробовали на Неделе моды Mercedes-Benz в октябре прошлого года. Национальная палата моды, компания трехмерного сканирования 3DCap и VR-специалист Крейг Аренд предложили гостям «поиграть» с трехмерной шляпой из коллекции Bella Potemkina. Ее можно было крутить, залезать внутрь и даже примерить на своем друге в режиме дополненной реальности. После этого 3Dcap отсканировала еще 20 образов российских дизайнеров.
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